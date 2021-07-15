Убытки– 23 миллиона гривен: во Львове еще не оправились от страшного урагана

Во Львове 25 и 30 июня бушевала непогода. Штормовой ветер вырывал деревья с корнями, а ливень превратил улицы в реки. По предварительным подсчетам, ураган нанес городу огромный ущерб – 23 миллиона гривен.

Всего во время ураганов ветер повалил более тысячи деревьев. Некоторые из них обрывали линии электропередач и крушили машины.

К теме Упали сотни деревьев: во Львове до сих пор преодолевают последствия непогоды

Ураган нанес огромный ущерб Львову

Заместитель мэра Львова Ирина Маруняк рассказала, что в городе было 2 бури – 25 и 30 июня. Непогода нанесла огромный ущерб, ведь штормовой ветер повалил 1200 деревьев.

По состоянию на сегодня еще 199 деревьев нам надо убрать из парка Ивана Франко и парка "Высокий Замок". Сейчас работает "Зеленый Львов". Я думаю, что к концу следующей недели эти работы будут завершены,

– отметила чиновница.

По ее словам, также в результате непогоды пострадали крыши. Ветер срывал кровли и гнул на них металл. Поэтому сейчас специалисты ремонтируют крыши домов, которые расположены на территории районных администраций.

"По состоянию на сегодня (15 июля – 24 канал) мы их ремонтируем, и еще осталось отремонтировать 42 крыши, 42 кровли. Всего мы отремонтировали 96 кровель", – добавила Маруняк.

На ремонт крыш будут выделять деньги через городскую комиссию ТЭБ и ЧС. На это будут направлять средства из резервного фонда Львова.

Интересно Пожар в результате удара молнии и сорванные крыши: последствия страшного урагана во Львове

Ураган нанес миллионный ущерб

Маруняк рассказала, что, по ориентировочным оценкам, непогода нанесла Львову ущерб на 23 миллиона гривен. В эту сумму учли поврежденные крыши, поваленные деревья и поврежденную сеть Львовсвета. Непогода вызвала 579 прорывов на электросети. Однако практически их все уже ликвидировали. Осталось отремонтировать только 9 прорывов. Эти работы должны завершить 15 июля.

"Кроме этого, не могу не сказать о том, что во время первого урагана была повреждена также наша электросеть, по которой едут и троллейбусы, и трамваи, благодаря которой они передвигаются. И оперативно, быстро аварийные бригады выехали на место, ликвидировали аварийные ситуации", – добавила чиновник.

По ее словам, когда в начале года формируют бюджет города, то очень сложно предсказать, каким будет год, – будет ли ураган, или что-то другое. Однако при утверждении бюджета всегда выделяют деньги в резервный фонд. Чтобы направить их на ремонт крыш или другие работы созывают заседание ТЭБ и ЧС.

"По состоянию на сегодня проходит определенная процедура оформления соответствующих документов для того, чтобы те средства можно было получить в рамках действующего законодательства распорядителям средств", – рассказала Маруняк.

Поэтому вопрос выносят на рассмотрение комиссии ТЭБ и ЧС. И только после этого на ремонт выделяют деньги.