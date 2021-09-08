Речь идет об экс-директоре государственного предприятия-заказчика строительства "Укрмедпроектбуд" и руководителе частного предприятия-генподрядчика. Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро также сообщила: в отдельный эпизод выделили расследование в отношении еще одного человека.
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Сейчас он находится в розыске. Сейчас также рассматривают вопрос об осуществлении спецрасследования.
Дело "Охматдета": главное
- Расследование относительно убытков в размере более 30 миллионов гривен во время строительства "Охматдета" проводила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
- После завершения расследования детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП открыли 2 подозреваемым материалы уголовного производства для ознакомления.
- По данным следствия, подозреваемые сфабриковали документы, которые якобы подтверждали поставку оборудования для нового корпуса больницы "Охматдет". Инцидент произошел еще в 2013 году.
- На самом деле никаких поставок не было. В то же время деньги за оборудование предприятие-генподрядчик получило.
- Как следствие, государству нанесли ущерб на 30 миллионов гривен.
- Расследование в НАБУ начали в 2017 году.