Мовиться про ексдиректора державного підприємства-замовника будівництва "Укрмедпроектбуд" та керівника приватного підприємства-генпідрядника. Пресслужба Національного антикорупційного бюро також повідомила: в окремий епізод виділили розслідування щодо ще однієї людини.

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Наразі вона перебуває у розшуку. Наразі також розглядають питання про здійснення спецрозслідування.