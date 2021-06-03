Убытки до 1,5 миллиарда: ГБР разоблачило злоупотребления экс-чиновников Минэнергоугля

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили злоупотребления среди бывших должностных лиц Минэнергоугля. Ущерб составил полтора миллиарда гривен.

Схема заключалась в безвозмездной передаче Министерством энергетики и угольной промышленности газораспределительных систем в пользование частному оператору. Выяснили, что в феврале 2017 года постановлением правительства утвердили типовой договор эксплуатации газораспределительных систем.

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Детали схемы экс-чиновников

Документ предусматривал ежегодную оплату за эксплуатацию государственного имущества – 10% от остаточной стоимости.

Однако в 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля договорились с областными и горгазами о заключении соглашения с 37 частными операторами. В договорах отметили безвозмездное пользование государственным имуществом.



ГБР провело обыски / Фото ГБР

Какой ущерб нанесли государству

В течение 3 лет государству нанесли ущерб на сумму 1,488 миллиарда гривен.

С июня 2021 года следователи ГБР провели 47 обысков. В частности, в Министерстве энергетики, Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Досудебное расследование продолжается. Должностных лиц Минэнергоугля и руководителей операторов газораспределительных систем проверяют на причастность к схеме.

ГБР разоблачило злоупотребления экс-чиновников Минэнергоугля, смотрите видео: