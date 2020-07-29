В начале июля в Луганской области вспыхнули масштабные лесные пожары, в результате которых выгорело почти 8 тысяч гектаров леса. Огонь нанес ущерб на сумму около 4 - 5 миллиардов гривен.

Такие цифры сообщил председатель Гослесагентства Василий Кузьович в комментарии hromadske.

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Он отметил, что в Северодонецком лесхозе выгорело около 1500 гектаров леса. Поэтому убытки от пожара составляют более миллиарда гривен.

Если мы экстраполируем убытки на остальную сгоревшую площадь, то убытки будут составлять около 4 – 5 миллиардов гривен,

– добавил глава Гослесагентства.

По словам руководителя Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Павла Головченко, пока еще нет окончательной цифры. Поскольку посчитаны только убытки по Северодонецкому лесхозу. Зато по Новоайдарскому лесхозу – продолжаются подсчеты.

Головченко объяснил, что нужно ориентировочно 5 лет, чтобы убрать горелый лес и залесить этот массив.

"Сколько на это нужно денег, мы еще не знаем, потому что лес прогорел не весь, остались участки зеленого, здорового леса. Но там, где у нас погорел молодняк, мы его уберем, и уже в этом году осенью посадим первые лесные культуры", – прокомментировал он.

Также руководитель Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства рассказал, что площадь лесов на подконтрольной территории Луганщины составляет 200 тысяч гектаров. Спустя несколько дней в результате пожара выгорели почти 4% леса.

Что известно о лесных пожарах на Луганщине

Лесные пожары в Луганской области вспыхнули 6 июля. Из-за этого с прилегающих к лесу территорий пришлось эвакуировать местных жителей.

В результате пожаров погибли 5 человек. Также в больницу попало много пострадавших в результате ДТП в зоне огня. Из-за задымления произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Машины сгорели.

Что касается причин возгорания, то в Офисе генпрокурора имеют 4 версии: умышленный поджог, в частности, с целью диверсии, теракта или сокрытия незаконных порубок леса; неосторожное обращение с огнем, возгорание в результате подрыва боеприпасов, самовозгорание леса.

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Две машины сгорели в результате пожара / Фото Офис генпрокурора

Тушение пожаров на Луганщине / Фото ГСЧС