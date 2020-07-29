На початку липня в Луганській області спалахнули масштабні лісові пожежі, внаслідок яких вигоріло майже 8 тисяч гектарів лісу. Вогонь завдав шкоди на близько 4 - 5 мільярдів гривень.

Такі цифри повідомив голова Держлісагентства Василь Кузьович в коментарі hromadske.

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Він зазначив, що в Сєвєродонецькому лісгоспі вигоріло близько 1500 гектарів лісу. Відтак збитки від пожежі становлять понад мільярд гривень.

Якщо ми екстраполюємо збитки на решту згорілої площі, то збитки складатимуть близько 4 – 5 мільярдів гривень,

— додав голова Держлісагентства.

За словами керівника Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства Павла Головченка, наразі ще немає остаточної цифри. Оскільки пораховані лише збитки по Сєвєродонецькому лісгоспу. Натомість по Новоайдарському лісгоспу – продовжуються підрахунки.

Головченко пояснив, що потрібно орієнтовно 5 років, аби прибрати горілий ліс та залісити цей масив.

"Скільки на це потрібно грошей, ми ще не знаємо, тому що ліс прогорів не весь, залишились ділянки зеленого, здорового лісу. Але там, де у нас погорів молодняк, ми його приберемо, і вже цього року восени посадимо перші лісові культури", — прокоментував він.

Також керівник Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства розповів, що площа лісів на підконтрольній території Луганщини складає 200 тисяч гектарів. Тож за кілька днів внаслідок пожежі вигоріли майже 4% лісу.

Що відомо про лісові пожежі на Луганщині

Лісові пожежі в Луганській області спалахнули 6 липня. Через це з прилеглих до лісу територій довелося евакуювати місцевих жителів.

Внаслідок пожеж загинули 5 людей. Також в лікарню потрапило багато потерпілих внаслідок ДТП в зоні вогню. Через задимлення відбулося лобове зіткнення двох автомобілів. Автівки згоріли вщент.

Щодо причин займання , то в Офісі генпрокурора мають 4 версії: умисний підпал, зокрема, з метою диверсії, теракту або приховування незаконних порубок лісу; необережне поводження з вогнем, загоряння внаслідок підриву боєприпасів, самозагоряння лісу.

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Дві автівки згоріли вщент внаслідок пожежі / Фото Офіс генпрокурора



Гасіння пожеж на Луганщині / Фото ДСНС