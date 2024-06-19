Об этом рассказал директор научно-исследовательского института Владимир Стибель. По его словам, такой институт является одним на всю Украину. Он выполняет функции института, регистрации, перерегистрации и внесения изменений в препараты, которые заходят на рынок Украины из-за рубежа, а также от ветеринарных фирм нашего государства.

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Какой ущерб нанес удар

Он рассказал, что в результате удара полностью уничтожено левое крыло здания, где располагались кабинеты, рабочие места людей, архив из досье на все препараты, поступающие из разных стран мира на рынок Украины.

Здесь было агентство института, которое как раз занималось этой хлопотной работой о предоставлении разрешения на регистрацию/перерегистрацию ветеринарных препаратов на рынке Украины. Я думаю, что ущерб нанесен шахедом, оценивается в несколько миллионов гривен,

– объяснил Стибель.

В настоящее время в здание прекратили подачу газа и воды. На месте будет работать комиссия, чтобы оценить ущерб и сколько времени нужно на восстановление помещения.

По словам руководителя Владимира Стибеля, травмированных в институте нет, людей в то время на работе не было.