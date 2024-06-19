Про це розповів директор науково-дослідного інституту Володимир Стибель. За його словами, такий інститут є одним на цілу Україну. Він виконує функції інституту, реєстрації, перереєстрації та внесення змін до препаратів, які заходять на ринок України з-за кордону, а також від ветеринарних фірм нашої держави.

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Які збитки завдав удар

Він розповів, що внаслідок удару повністю знищене ліве крило будівлі, де розташовувалися кабінети, робочі місця людей, архів із досьє на усі препарати, які надходять з різних країн світу на ринок України.

Тут було агентство інституту, яке якраз займалося оцією клопіткою роботою про надання дозволу на реєстрацію/перереєстрацію ветеринарних препаратів на ринку України. Я думаю, що збитки нанесені шахедом, оцінюються в декілька мільйонів гривень,

– пояснив Стибель.

Наразі до будівлі припинили подачу газу та води. На місці буде працювати комісія, аби оцінити збитки та скільки часу потрібно на відбудову приміщення.

За словами керівника Володимира Стибеля, травмованих в інституті немає, людей у той час на роботі не було.

Раніше повідомляли, що внаслідок нічної атаки постраждав Науково-дослідницький інститут у Львові. За словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, унаслідок падіння уламків БпЛА зруйновано дах, стіни та перекриття 2 поверху будівлі.