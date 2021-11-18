Уцелел только старший сын: подробности трагедии в Винницкой области, где угорела целая семья

В селе Марьяновка Винницкой области в результате отравления угарным газом погибли четверо детей и двое их родителей. Родных мертвыми нашел старший сын – 14 летний Игорь.

Парень не ночевал дома, потому что был у бабушки – именно это и спасло ему жизнь. О некоторых деталях трагического инцидента, который произошел 18 ноября, сообщила родственница Светлана.

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Она (бабушка – 24 канал) отдельно живет, она его отправила, чтобы шел в школу, он пришел обратно. Говорит, что мать с отцом спят. А та: "Как спят? Такая пора",

– рассказала женщина.

В свою очередь бабушка отметила, что после возвращения внук сказал, что в доме "все черное". Она добавила, что в этот момент бросила все и без промедлений побежала в дом.

Открытого огня не было

Спасатели проинформировали, что есть следы горения, но огня не было – пожар не вспыхнул. По предварительным выводам экспертизы, задымился удлинитель от холодильника.

Соответственно от него начали тлеть вещи. Четверо детей и двое взрослых крепко спали и очевидно умерли во сне. Вероятнее всего, они отравились продуктами горения, то есть токсичным дымом.

Трагическая гибель семьи в Винницкой области: коротко

В селе Марьяновка, в Хмельницком районе Винницкой области, 18 ноября погибла целая семья.

Мертвыми нашли 44-летнего мужчину, его 34-летнюю жену и их детей в возрасте 6, 8, 9 и 11 лет.

По предварительной информации, гибель семьи могло повлечь тление неисправной проводки.

Семью будут хоронить 19 ноября, а 14-летний мальчик – старший сын – будет жить пока с бабушкой.