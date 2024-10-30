Совет Безопасности соберется на заседание вечером. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в соцсети Х.

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Когда начнется заседание Совбеза ООН

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН, где сейчас председательствует Швейцария, с просьбой созвать совет из-за размещения северокорейских войск на территории России.

По обращению Украины к председательствующей в Совете Швейцарии запланировано заседание Совета Безопасности ООН по развертыванию северокорейских военных,

– отметил Кислица.

Он уточнил, что заседание начнётся примерно после 22:15 по киевскому времени.

Напомним, Зеленский осудил молчание международных партнеров и отметил, что по данным разведки, около 12 тысяч солдат КНДР в ближайшее время должны прибыть в Россию. Он отметил, что только действенная и единая реакция мирового сообщества может остановить эскалацию и противостоять новым угрозам.