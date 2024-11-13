Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе, передает 24 Канал.

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Блинкен высказался об участии КНДР в войне

Энтони Блинкен подтвердил, что северокорейские военные уже непосредственно участвуют в боевых действиях.

Сегодня мы провели очень продуктивный разговор о нашей постоянной поддержке Украины перед лицом длительной российской агрессии. И дополнительный элемент КНДР, северокорейские силы, втянуты в войну, и теперь уже буквально в бою, нуждается и получит твердый ответ,

– сказал журналистам государственный секретарь США.

По его словам, сейчас наблюдается все большее "неделимость безопасности между различными театрами – евроатлантическим, индо-тихоокеанским, ближневосточным".

Энтони Блинкен отметил, что на этом фоне важно найти способы для еще более тесного международного сотрудничества.

Сейчас 23 союзники по НАТО имеют расходы на оборону на уровне 2% ВВП или выше, и это хорошо, но мы хотим быть уверены, что эти расходы будут направлены туда, куда надо. Поэтому мы провели очень продуктивную дискуссию на эту тему,

– подчеркнул госсекретарь США.

К слову, ранее представитель Госдепа США Ведант Патель заявил, что успешность использования северокорейских военных в войне против Украины на стороне России будет зависеть от уровня их интеграции в российскую армию.