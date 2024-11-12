Если россиянам удастся подготовить военных Северной Кореи и они смогут заменить их на позициях, это будет большая проблема. Потому что, как рассказал 24 Каналу руководитель ЦПД Андрей Коваленко, они в дальнейшем будут прибывать в случае отсутствия сильной реакции Запада.

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Почему сотрудничество КНДР и России угрожает не только Украине

"КНДРовцы в Европе – это угроза не только Украине. За ними могут приехать иранцы, сирийцы. Это уже будет угроза странам НАТО в будущем", – объяснил Коваленко.

И добавил, что страны Балтии через 4 – 6 лет при такой слабой позиции, которая есть у Запада, могут стать жертвами российской агрессии.

Даже глава МИД России Сергей Лавров утверждает, мол, "НАТО должно вернуться к границам 1990-х годов". То есть Эстония, Латвия, Литва и Польша не должны быть в составе Альянса.

Они озвучивают то, о чем мыслят. Будут искать способы, как этого достичь, если не давать сильно по зубам,

– отметил руководитель ЦПД.

Теперь большая надежда на приход администрации Дональда Трампа и изменения курса дипломатии США на более жесткий, который был с 2016 года во времена его первой каденции. Тогда политик мощно действовал против Ирана и КНДР.

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Также стоит отметить, что Трамп вводил достаточно серьезные санкции против Китая. От этого, в свою очередь, страдала Северная Корея. Если продолжить такую политику, Пекин будет иметь больше стимулов влиять на Ким Чен Ына, чтобы тот забрал и не перебрасывал новые войска в Россию.

К слову, Главное управление разведки перехватило радиоэфир оккупантов, а там звучала корейская речь. Это доказательство вовлеченности войск КНДР в российскую агрессию против Украины.