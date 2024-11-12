Якщо росіянам вдасться підготувати військових Північної Кореї і вони зможуть замінити їх на позиціях, це буде велика проблема. Бо, як розповів 24 Каналу керівник ЦПД Андрій Коваленко, вони надалі прибуватимуть у разі відсутності сильної реакції Заходу.

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Чому співпраця КНДР та Росії загрожує не лише Україні

"КНДРівці у Європі – це загроза не тільки Україні. За ними можуть приїхати іранці, сирійці. Це вже буде загроза країнам НАТО у майбутньому", – пояснив Коваленко.

І додав, що країни Балтії через 4 – 6 років за такої слабкої позиції, яка є у Заходу, можуть стати жертвами російської агресії.

Навіть глава МЗС Росії Сєргєй Лавров стверджує, мовляв, "НАТО має повернутися до кордонів 1990-х років". Тобто Естонія, Латвія, Литва та Польща не повинні бути у складі Альянсу.

Вони озвучують те, про що мислять. Шукатимуть способи, як цього досягнути, якщо не давати сильно по зубах,

– наголосив керівник ЦПД.

Натепер велика надія на прихід адміністрації Дональда Трампа та зміни курсу дипломатії США на більш жорсткий, який був з 2016 року за часів його першої каденції. Тоді політик потужно діяв проти Ірану та КНДР.

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Також варто зазначити, що Трамп вводив достатньо серйозні санкції проти Китаю. Від цього, своєю чергою, страждала Північна Корея. Якщо продовжити таку політику, Пекін матиме більше стимулів впливати Кім Чен Ина, аби той забрав та не перекидав нові війська до Росії.

До слова, Головне управління розвідки перехопило радіоефір окупантів, а там лунала корейська мова. Це доказ залученості військ КНДР у російську агресію проти України.