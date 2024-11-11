Про це 24 Каналу повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він додав, що військові з КНДР зараз розмиваються між підрозділами російської армії на Курському напрямку.

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Яка ситуація на Курщині

Російська армія здійснювала спроби прориву біля міста Суджа – північніше у районі Погребків та західніше у районі Любимівки. Там ворог намагався прорватися за допомогою бронетехніки та застосовував десантників.

Будуть важкі бої, це треба розуміти, але Сили оборони готові до цього,

– зазначив Коваленко.

Ворог вже втрачав танки Т-80, регулярно втрачає баги, на яких російська піхота намагається прорватися.

На Курщині переважно лісиста місцевість, доріг там менше ніж, наприклад, на Сході України й відповідно до населених пунктів, де можна закріпитися, доводиться прориватися або по дорогах, або через лісисту місцевість.

Ворогу буде дуже важко вибивати українські війська. Тому Росія із запасом накопичила піхоту й додала до неї "гарматне м'ясо" у вигляді військових з КНДР,

– мовив керівник Центру протидії дезінформації.

За його словами, північнокорейські солдати з'являються на бойових позиціях, потрапляють під обстріли, але в штурмах участі не беруть. Вони проходять навчання в умовах реальної війни.

The New York Times оцінили, що країна-агресорка змогла накопичити сили у Курській області без виведення солдатів зі Сходу України. Водночас чиновники вважають, що українські війська буде складно витіснити з Курщини, а росіяни й війська КНДР зазнаватимуть серйозних втрат.

Аналітик BILD Юліан Репке зауважив, що за час контрнаступальної операції на Курщині росіяни не змогли досягти значних успіхів, проте зазнали величезних втрат.