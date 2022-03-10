Участились случаи обнаружения боеприпасов на улицах: что следует знать

Из-за ракетных обстрелов населенных пунктов участились случаи обнаружения гражданскими опасными боеприпасами.

Правоохранители решили напомнить о мерах безопасности при обнаружении подозрительных вещей или боеприпасов.

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В течение последних дней территория Житомирской области подвергается активным авиаобстрелам. Рашисты вечером и ночью атакуют мирные жилые кварталы на севере региона и в областном центре, разрушая при этом частные дома в общинах, предприятия, административные здания и инфраструктуру. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Дополнительную опасность для людей представляют крупнокалиберные боеприпасы, которые не разорвались после воздушных атак. Их обнаруживают гражданские в прилесках и на полях, возле своих усадеб и домов или даже на улицах населенных пунктов.

Будьте внимательны и соблюдайте меры безопасности:

Смотрите под ноги – будьте внимательны и осторожны.

Не приближайтесь к подобным находкам.

Объясните детям необходимость быть внимательными и не трогать подозрительные предметы или опасные боеприпасы.

Об обнаружении подобных находок сообщите в ближайший участок полиции, штаб территориальной обороны или орган власти.

В течение 9 марта жители Коростенского района обнаружили ряд тяжелых ракетных боеприпасов, которые, к счастью, не сработали. Они сразу сообщили об этом полиции.

На такие сообщения оперативно реагируют специалисты взрывотехнической службы ГУНП, которые выезжают на места происшествия и проверяют соответствующую информацию.

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