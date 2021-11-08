Мужчина рассказал, что Федеральное бюро расследований внесло его в список самых разыскиваемых преступников. Однако он считает все обвинения безосновательными.

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Как сбежал Ньюман

Американец нанял юриста, посоветовавшего ему переехать в Европу. Потому он жил в Италии и Швейцарии.

По информации пропагандистского канала диктатора Александра Лукашенко "Беларусь-1", Ньюман оказался в украинском Житомире, где им занялась Служба безопасности Украины.

Ньюман считает, что это политическое преследование со стороны США. Именно поэтому он нелегально пересек границу и просит убежища в Минске.

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Что известно о штурме Капитолия

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в дом Конгресса, где правительство утверждало итоги выборов, выигравших Джо Байден.

В столкновениях погибли 5 человек, а в подстрекательстве к мятежу обвинили Трампа.

Первый приговор мужчине, штурмовавшему Капитолий, вынесли в июле 2021 года. В тюрьме Пол Ходжкинс должен отсидеть 8 месяцев.

Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала