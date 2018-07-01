Участники веломарафона The Sun Trip побывали в Украине: положительные и негативные впечатления

12 тысяч километров и десять стран – и все это на велосипеде. В Украине побывали участники веломарафона The Sun Trip. Стартовали они во Франции и едут через Украину до Китая.

Его велосипед легко заметить на дороге. Ведь две солнечные панели занимают много места и добавляют немалых габаритов. Эрик – француз. Он впервые в Украине и все свое путешествие проводит на велосипеде, ведь мужчина – участник международного заезда The Sun Trip.

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Он – один из 39 авантюристов, которые решились принять участие в велогонке через полмира на двух колесах. С собой у мужчины – минимум вещей, чтобы было легче ехать.



"Аккумулятор. Спальник. Крем от загара. Но я его в нем не нуждаюсь. И мотор. Мотор. Мотор. Три мотора", – рассказал Эрик Морель.



Эрик Морель и велосипед с солнечными батареями

Главная особенность путешествия – все участники едут на электровелосипедах с солнечными батареями. В этом году маршрут проходит по шелковому пути – от Лиона до Гуанджоу.

Мы едем, чтобы показать солнечные технологии, что они эффективны. Старт был во Франции. И мы проехали Италию, Словению, Венгрию, Украину. Я буду проезжать Россию, Казахстан и Китай,

– отметил участник велогонки Sun Trip-2018 Эрик Морель.

Путешествие по Украине оказалось непростым, но душевным, говорит Эрик. Из-за непогоды на Западной Украине пришлось искать ночлег, чтобы не промокнуть в палатке.



Любопытство местных можно заметить на фото



Украинцы интересуются велотурниром и делают фото

"Я ночевал в одной семьи. Там было очень много детей, и они кормили меня борщом и поили чаем. Очень гостеприимно. Это мой небольшой флаг Китая. У меня был флаг Франции, но я подарил его семье, в которой останавливался", – добавил Эрик.



В Украине Эрик пробудет еще несколько дней. Жалуется на плохие дороги, но в восторге от природы Карпат. Все впечатления описывает в блоге, как и остальные участники.

А впереди еще почти полпути приключений. Гонку The Sun Trip устраивают уже третий раз. Больше всего в ней французов и бельгийцев. А вот украинцев среди участников пока нет. Однако приобщиться могут все желающие. Но только с солнечной энергией.