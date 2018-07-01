Учасники веломарафону The Sun Trip побували в Україні: позитивні та негативні враження

Учасники веломарафону The Sun Trip побували в Україні: позитивні та негативні враження135 Читать новость на русском
12 тисяч кілометрів та десять країн – і все це велосипедом. В Україні побували учасники веломарафону The Sun Trip. Стартували вони у Франції та їдуть через Україну аж до Китаю.
Його велосипед легко помітити на дорозі. Адже дві сонячні панелі займають багато місця і додають чималих габаритів. Ерік – француз. Він вперше в Україні і всю свою подорож проводить на велосипеді, адже чоловік – учасник міжнародного заїзду The Sun Trip.
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Він – один з 39 авантюристів, що наважилися взяти участь у велогонці через півсвіту на двох колесах. З собою у чоловіка – мінімум речей, аби було легше їхати.
"Акумулятор. Спальник. Крем від засмаги. Але я його не потребую. І мотор. Мотор. Мотор. Три мотори", – розповів Ерік Морель.
Ерік Морель та велосипед із сонячними батареями
Головна особливість подорожі – всі учасники їдуть на електровелосипедах з сонячними батареями. Цього року маршрут проходить шовковим шляхом – від Ліона до Гуанджоу.
Ми їдемо, щоб показати сонячні технології, що вони ефективні. Старт був у Франції. І ми проїхали Італію, Словенію, Угорщину, Україну. Я буду проїжджати Росію, Казахстан та Китай,
– наголосив учасник велогонки Sun Trip-2018 Ерік Морель.
Подорож Україною видалась непростою, але душевною, каже Ерік. Через негоду на Західній Україні довелось шукати нічліг, аби не змокнути в наметі.
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"Я ночував у однієї родини. Там було дуже багато дітей, і вони годували мене борщем та поїли чаєм. Дуже гостинно. Це мій невеликий прапор Китаю. В мене був прапор Франції, але я подарував його родині, у якої спинявся", – додав Ерік.
В Україні Ерік пробуде ще кілька днів. Нарікає на погані дороги, але в захваті від природи Карпат. Усі враження описує у блозі, як і решта учасників.
А попереду ще майже півшляху пригод. Гонку The Sun Trip влаштовують вже втретє. Найбільше у ній французів та бельгійців. А от українців серед учасників поки немає. Однак долучитись можуть всі охочі. Але тільки з сонячною енергією.