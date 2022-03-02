Участников антивоенных митингов в России продолжают задерживать: за сутки уже 724 человека

По всей России проводятся митинги против войны в Украине. В то же время, правоохранительные органы государства-агрессора продолжают выполнять свой долг перед Кремлем – задерживать мирных жителей.

Отмечается, что в течение 2 марта в России на антивоенных митингах задержали 724 человека в 32 городах. В то же время, с 24 февраля задержанных на таких акциях насчитывается уже больше 7 тысяч.

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"724 задержали на антивоенных акциях – минимум, который мы можем подтвердить. 7 586 протестующих задержали с 24 февраля", – говорится в сообщении.

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