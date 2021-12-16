Отмечается, что для выполнения "задания" в небо поднимали самолеты со склада морской авиации и ПВО.

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В свою очередь, расчеты БПКРК "Бастион", дислоцированные на территории временно оккупированного Крыма, совершили марш в позиционный район и приготовили ракетные комплексы для применения.

Что еще известно об учениях

На первом этапе экипажи истребителя Су-30СМ и бомбардировщика Су-24М отработали заход на боевой курс с нанесением обучающих ракетных и бомбовых ударов по надводной цели.

На втором этапе расчеты комплекса "Бастион" – взяли корабль противника на сопровождение, привели установку к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов.

Обратите внимание! В учениях принимали участие более 200 российских военнослужащих, четыре самолета Су-30СМ, два самолета Су-24М и дивизион БПКРК "Бастион".

В Украине пройдут учения с НАТО

Пресс-служба Верховной Рады Украины сообщила, что в нашем государстве в течение 2022 года планируют провести сразу девять многонациональных военных учений.

В Украину прибудут десятки тысяч военных НАТО. В целом расходы на тренировку составят 106,5 миллионов гривен. Из них – 52 миллиона на территории Украины.

В течение года в Украине проведут ряд отработок, в частности: "Объединенные Усилия – 2022", "Репид Трайдент – 2022", "Казак Мейс – 2022", "Светлая лавина – 2022" и т.д.

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