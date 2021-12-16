Зазначається, що для виконання "завдання" у небо підіймали літаки зі складу морської авіації та ППО.

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Своєю чергою розрахунки БПКРК "Бастіон", дислоковані на території тимчасово окупованого Криму, здійснили марш у позиційний район та приготували ракетні комплекси для застосування.

Що ще відомо про навчання

На першому етапі екіпажі винищувачі Су-30СМ та бомбардувальники Су-24М відпрацювали захід на бойовий курс із завданням навчальних ракетних та бомбових ударів по надводній меті.

На другому етапі розрахунки комплексу "Бастіон" – взяли корабель супротивника на супровід, привели установку до бою та відпрацювали алгоритм дій стосовно завдання ракетних ударів.

Зверніть увагу! В навчанні брали участь понад 200 російських військовослужбовців, чотири літаки Су-30СМ, два літаки Су-24М та дивізіон БПКРК "Бастіон".

В Україні пройдуть навчання з НАТО

Пресслужба Верховної Ради України повідомила, що у нашій державі впродовж 2022 року планують провести відразу дев'ять багатонаціональних військових навчань.

До України прибудуть десятки тисяч військових НАТО. Загалом витрати на тренування становитимуть 106,5 мільйона гривень. З них – 52 мільйони на території України.

Упродовж року в Україні проведуть низку відпрацювань, зокрема: "Об'єднані Зусилля – 2022", "Репід Трайдент – 2022", "Козак Мейс – 2022", "Світла лавина – 2022" тощо.

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