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Учебный центр для десантников в Житомире эффектно отметил третью годовщину: видео

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Учебный центр десантно-штурмовых войск в Житомире
Учебный центр десантно-штурмовых войск в Житомире / Screenshot

Стрельба, дым и вертолет над плацем воинской части – настоящим экшном отметил свою третью годовщину единственный в Украине Учебный центр десантно-штурмовых войск, что в Житомире.

Тренировочную базу основали уже после начала войны, чтобы обеспечить бойцам действительно качественную подготовку.

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А она действительно качественная, ведь все инструкторы – участники реальных боевых действий с боевым опытом.

Навчальний центр десантно-штурмових військ у Житомирі

Учебный центр десантно-штурмовых войск в Житомире отпраздновал третью годовщину

Отметим, в Житомирском учебном центре тренируются военные со всей Украины. В зависимости от уровня подготовки, здесь они проводят от одного до четырех с половиной месяцев. В общем, начальную военную подготовку в учебном центре прошли более 15 тысяч военных.

Видео, как десантники учебного центра отпраздновали третью годовщину своего основания

"Сейчас десантники совсем другие, не такие, как раньше. Не такие, как например, были ВДВшники – и бутылки об голову били и все остальное. Сейчас совсем все по-другому. Сейчас на технику идет все, нет такого зверства. Сейчас акцент чисто на технике, тактике", – отметил курсант учебного центра Денис.

Видеокомментарии десантников учебного центра в Житомире

 

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Новости Житомира
Источник: 24 Канал
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