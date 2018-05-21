Навчальний центр для десантників у Житомирі ефектно відзначив третю річницю: відео

Стрілянина, дим та вертоліт над плацом військової частини – справжнім екшном відзначив свою третю річницю єдиний в Україні Навчальний центр десантно-штурмових військ, що у Житомирі.

Тренувальну базу заснували вже після початку війни, аби забезпечити бійцям дійсно якісну підготовку.

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А вона дійсно якісна, адже усі інструктори – учасники реальних бойових дій із бойовим досвідом.



Навчальний центр десантно-штурмових військ у Житомирі відсвяткував третю річницю

Зазначимо, у Житомирському навчальному центрі тренуються військові з усієї України. Залежно від рівня підготовки, тут вони проводять від одного до чотирьох з половиною місяців. Загалом, початкову військову підготовку в навчальному центрі пройшли більше 15 тисяч військових.

Відео, як десантники навчального центру відсвяткували третю річницю від свого заснування

Зараз десантники зовсім інші, не такі, як раніше. Не такі, як наприклад, були ВДВшники – і пляшки об голову били і все інше. Зараз зовсім все по-іншому. Зараз на техніку йде все, немає такого звірства. Зараз акцент чисто на техніці, тактиці, – зазначив курсант навчального центру Денис.

Відеокоментарі десантників навчального центру у Житомирі