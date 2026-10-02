Путин прибыл на учения "Центр-2026" в сопровождении вертолета, – СМИ

Кортеж Владимира Путина во время его визита в Челябинскую область на военные учения "Центр-2026" сопровождал военный вертолет. Из-за перекрытия дорог в регионе образовались пробки длиной в несколько километров.

2 октября Путин проинспектировал учения, в ходе которых российские военные отрабатывали "отпор внешней агрессии" и создание "буферной зоны" на территории другого государства. Об этом сообщили российские издания "Агентство.Новости" и "Сирена".

Как Путин ехал на военные учения?

Из-за визита Путина в Челябинской области перекрыли несколько участков федеральных трасс.

Ограничения движения действовали в течение трех суток, официально их объяснили "работами на дорожной сети".

Пробки на отдельных участках достигали 5–6 километров. Местами движение почти полностью остановилось, а грузовики стояли на обочинах.

На видео одного из водителей видно, как над кортежем Путина на небольшой высоте летит военный вертолет.

Сам кортеж состоял из 16 автомобилей, среди которых была машина скорой помощи.

Что известно об учениях "Центр-2026"?

Сценарий учений "Центр-2026" предусматривает не только оборонительные действия.

Из доклада заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова следует, что по легенде учений группировка на Центрально-Азиатском направлении сначала должна отразить военную агрессию.

После этого, согласно сценарию, российские войска переходят в наступление на Южно-Уральском направлении.

Их задача – "освободить захваченную территорию" и создать "зону безопасности" на прилегающей территории.

Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии,

– сказал Путин, обращаясь к участникам учений.

Он добавил, что участники учений на практике применяют новое вооружение и технику, а все задачи решаются с учетом опыта проведения "сво".

Отметим, что предыдущие учения "Центр" имели другие официально заявленные цели.

В 2015 году проверялась готовность органов управления стран ОДКБ к управлению коалиционными группировками в ходе "локализации международного вооруженного конфликта", а также задачи по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

В 2019 году сценарий предусматривал вооруженный конфликт с вымышленным государством на юго-западе России, которое якобы придерживалось экстремистских идей.

По заявлению Путина, в "Центр-2026" участвуют более 47 тысяч российских военнослужащих. Учения проходят на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря.

Это значительно меньше, чем во время двух предыдущих учений.

В "Центр-2019" заявляли об участии около 128 тысяч военных, а в "Центр-2015" – примерно 95 тысяч.

Напомним, что Россия планирует в следующем году потратить на армию и силовые структуры рекордные 17,1 триллиона рублей – более 205 миллиардов долларов. Это на 40% больше, чем расходы в этом году.