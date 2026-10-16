Учения проходили с 12 по 14 октября и собрали представителей гражданских и военных структур. О победе украинской команды сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Кто представлял Украину?

В состав украинской команды вошли специалисты Министерства иностранных дел, Секретариата Кабинета Министров, Центра противодействия дезинформации при СНБО, подразделений стратегических коммуникаций Минобороны и Вооруженных Сил Украины, а также Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Участники работали над совместными коммуникационными решениями, которые помогают государственным учреждениям координировать действия и противодействовать гибридным угрозам.

SYNESIS 2026 – это межведомственные гражданско-военные учения, цель которых – усовершенствовать стратегические коммуникации, противодействовать гибридным угрозам и повысить готовность государственных институтов к кризисным ситуациям.

Как проходили учения?

В течение трех дней команды работали в смоделированной информационной среде. Им предстояло реагировать на взаимосвязанные вызовы в сфере безопасности, политики и информации, разрабатывать коммуникационные стратегии и координировать действия различных учреждений в быстро меняющихся ситуациях.

Одной из особенностей SYNESIS 2026 стало использование искусственного интеллекта и моделирования поведения аудиторий. Это позволяло оценивать, как коммуникационные решения влияют на общественные настроения, и подбирать подходы для разных групп людей.

Команды работают над задачами / Фото МИД Украины

13 октября за ходом учений наблюдал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он ознакомился с технологиями, которые использовали участники, и их взаимодействием во время выполнения заданий.

Представители украинской команды поблагодарили Латвию за последовательную поддержку Украины и подчеркнули важность совместных учений со странами НАТО для согласования подходов к стратегическим коммуникациям и противодействию гибридным угрозам.

Почему эта победа важна?

В МИД Украины отметили, что победа подтвердила подготовку украинских специалистов и практическую ценность опыта Украины в противодействии российской агрессии, дезинформации и гибридным угрозам.

Украина продолжает сотрудничество с международными партнерами, чтобы укреплять информационную устойчивость, совершенствовать межведомственную координацию и быть готовой к кризисным ситуациям. Ранее Украина и страны НАТО также отрабатывали меры по противодействию дезинформации и и реагирования на масштабные кризисы.