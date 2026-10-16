Навчання тривали з 12 до 14 жовтня та об'єднали представників цивільних і військових структур. Про перемогу української команди повідомило Міністерство закордонних справ України.

Хто представляв Україну?

До складу української команди увійшли фахівці Міністерства закордонних справ, Секретаріату Кабінету Міністрів, Центру протидії дезінформації при РНБО, підрозділів стратегічних комунікацій Міноборони та Збройних Сил України, а також Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Учасники працювали над спільними комунікаційними рішеннями, які допомагають державним установам узгоджувати дії та протидіяти гібридним загрозам.

SYNESIS 2026 – це міжвідомчі цивільно-військові навчання, мета яких – удосконалити стратегічні комунікації, протидіяти гібридним загрозам і підвищити готовність державних інституцій до кризових ситуацій.

Як проходили навчання?

Протягом трьох днів команди працювали в змодельованому інформаційному середовищі. Вони мали реагувати на взаємопов'язані безпекові, політичні та інформаційні виклики, розробляти комунікаційні стратегії й координувати дії різних установ у ситуаціях, що швидко змінювалися.

Однією з особливостей SYNESIS 2026 стало використання штучного інтелекту та моделювання поведінки аудиторій. Це дозволяло оцінювати, як комунікаційні рішення впливають на суспільні настрої, і добирати підходи для різних груп людей.

Команди працюють над завданнями / Фото МЗС України

13 жовтня за перебігом навчань спостерігав президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Він ознайомився з технологіями, які використовували учасники, та їхньою взаємодією під час виконання завдань.

Представники української команди подякували Латвії за послідовну підтримку України та наголосили на важливості спільних навчань із країнами НАТО для узгодження підходів до стратегічних комунікацій і протидії гібридним загрозам.

Чому ця перемога важлива?

У МЗС України зазначили, що перемога засвідчила підготовку українських фахівців і практичну цінність досвіду України в протидії російській агресії, дезінформації та гібридним загрозам.

Україна продовжує співпрацю з міжнародними партнерами, щоб посилювати інформаційну стійкість, удосконалювати міжвідомчу координацію та бути готовою до кризових ситуацій. Раніше Україна та країни НАТО також відпрацьовували протидію дезінформації та реагування на масштабні кризи.