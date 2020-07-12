Учения оккупантов в Крыму: россияне потренировались уничтожать корабли
В Крыму российские военные проводят масштабные учения. В частности, они отработали поиск и уничтожение кораблей условного противника.
В учениях принимали участие самолеты, беспилотники и корабли
К учениям привлекли самолеты, беспилотники и экипажи трех кораблей Черноморского флота. Об этом сообщают "Крым. Реалии" со ссылкой на Черноморский флот России.
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Кратко об учениях:
- беспилотники провели разведку и обнаружили в море десантный отряд кораблей условного противника;
- экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ выполнили боевое упражнение по нанесению бомбового удара по целям.