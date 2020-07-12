В Крыму российские военные проводят масштабные учения. В частности, они отработали поиск и уничтожение кораблей условного противника.

В учениях принимали участие самолеты, беспилотники и корабли

К учениям привлекли самолеты, беспилотники и экипажи трех кораблей Черноморского флота. Об этом сообщают "Крым. Реалии" со ссылкой на Черноморский флот России.

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Кратко об учениях:

беспилотники провели разведку и обнаружили в море десантный отряд кораблей условного противника;

экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ выполнили боевое упражнение по нанесению бомбового удара по целям.

Обратите внимание! Ранее появилась информацию, что морские пехотинцы Черноморского флота РФ проводят учения на полигонах аннексированного Крыма. Участие в тренировках принимают около 300 военных.