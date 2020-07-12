У Криму російські військові проводять масштабні навчання. Зокрема, вони відпрацювали пошук та знищення кораблів умовного противника.

У навчанні брали участь літаки, безпілотники та кораблі

До навчань залучили літаки, безпілотники та екіпажі трьох кораблів Чорноморського флоту. Про це повідомляють "Крим. Реалії" з посиланням на Чорноморський флот Росії.

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Коротко про навчання:

безпілотники провели розвідку і виявили в морі десантний загін кораблів умовного супротивника;

екіпажі фронтових бомбардувальників Су-24М і багатоцільових винищувачів Су-30СМ виконали бойову вправу із нанесення бомбового удару по цілях.

Зверніть увагу! Раніше з'явилась інформацію, що морські піхотинці Чорноморського флоту РФ проводять навчання на полігонах анексованого Криму. Участь у тренуваннях беруть близько 300 військових.