Навчання окупантів у Криму: росіяни потренувались знищувати кораблі
У Криму російські військові проводять масштабні навчання. Зокрема, вони відпрацювали пошук та знищення кораблів умовного противника.
У навчанні брали участь літаки, безпілотники та кораблі
До навчань залучили літаки, безпілотники та екіпажі трьох кораблів Чорноморського флоту. Про це повідомляють "Крим. Реалії" з посиланням на Чорноморський флот Росії.
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Коротко про навчання:
- безпілотники провели розвідку і виявили в морі десантний загін кораблів умовного супротивника;
- екіпажі фронтових бомбардувальників Су-24М і багатоцільових винищувачів Су-30СМ виконали бойову вправу із нанесення бомбового удару по цілях.