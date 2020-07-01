Пять дней вблизи Николаева длились учения по отработке сценариев действий Военно-Морских Сил при поддержке морской авиации. Морская авиационная бригада приняла участие в учениях почти в полном составе, включая и вертолеты Ми-14 в Ми-8, и самолеты Ан-26.

Об этом рассказали в информационном агентстве Министерства обороны Украины " АрмияInform " 30 июня.

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Украинская морская авиация отработала ряд важных сценариев

Поиск и спасение людей из зоны бедствия

Экипажи украинских самолетов отрабатывали летные навыки, поисковые сценарии и оказания неотложной помощи гражданским, терпящим бедствие, или другим военным пилотам. В частности, тренировались осуществлять эвакуацию.

Подразделение отработало десантирование по-штурмовому на воду с высоты 3 метров моторной лодки и спасателей. Наши ребята действовали четко и профессионально,

– рассказал начальник спасательно-поисковой десантной группы морской авиабригады Евгений Дремин.

В другом сценарии спасали группу людей с помощью самолета Ан-26 и спасательных плавсредств.

Развертывание аэродрома и поиск субмарины противника

Одна из главных задач, которую отработали подразделения – развертывание по тревоге и подготовка отдельного специального аэродрома , организация полноценного полевого лагеря.

Отработали и элементы перевозки и десантирования в заданный район сил морской пехоты , проведения разведки.

А кульминацией учений стал поиск и отслеживание субмарины противника, которую после этого атаковали бомбами и торпедами.

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