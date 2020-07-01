На Николаевщине завершились учения военной морской авиации Украины: показательные фото
Пять дней вблизи Николаева длились учения по отработке сценариев действий Военно-Морских Сил при поддержке морской авиации. Морская авиационная бригада приняла участие в учениях почти в полном составе, включая и вертолеты Ми-14 в Ми-8, и самолеты Ан-26.
Об этом рассказали в информационном агентстве Министерства обороны Украины "АрмияInform" 30 июня.
Читайте также Мы можем их перемолоть: эксперт о вероятности нападения России из Крыма
Украинская морская авиация отработала ряд важных сценариев
Поиск и спасение людей из зоны бедствия
Экипажи украинских самолетов отрабатывали летные навыки, поисковые сценарии и оказания неотложной помощи гражданским, терпящим бедствие, или другим военным пилотам. В частности, тренировались осуществлять эвакуацию.
Подразделение отработало десантирование по-штурмовому на воду с высоты 3 метров моторной лодки и спасателей. Наши ребята действовали четко и профессионально,
– рассказал начальник спасательно-поисковой десантной группы морской авиабригады Евгений Дремин.
В другом сценарии спасали группу людей с помощью самолета Ан-26 и спасательных плавсредств.
Развертывание аэродрома и поиск субмарины противника
- Одна из главных задач, которую отработали подразделения – развертывание по тревоге и подготовка отдельного специального аэродрома, организация полноценного полевого лагеря.
- Отработали и элементы перевозки и десантирования в заданный район сил морской пехоты, проведения разведки.
- А кульминацией учений стал поиск и отслеживание субмарины противника, которую после этого атаковали бомбами и торпедами.
Читайте также Когда НАТО сможет разместить свои базы в Украине: ответ МИД
Учения военной морской авиации Украины в Николаевской области: смотрите фото