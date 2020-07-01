П'ять днів поблизу Миколаєва тривали навчання з відпрацювання сценаріїв дій Військово-Морських Сил за підтримки морської авіації. Морська авіаційна бригада взяла участь у навчання майже у повному складі, враховуючи і вертольоти Мі-14 в Мі-8, і літаки Ан-26.

Про це розповіли в інформаційному агентстві Міністерства оборони України "АрміяInform" 30 червня.

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Українська морська авіація відпрацювала низку важливих сценаріїв

Пошук та порятунок людей із зони лиха

Екіпажі українських літаків відпрацьовували льотні навички, пошукові сценарії й надання невідкладної допомоги цивільним, що зазнали лиха, або іншим військовим пілотам. Зокрема, тренувалися здійснювати евакуацію.

Підрозділ відпрацював десантування по-штурмовому на воду з висоти 3 метрів моторного човна і рятувальників. Наші хлопці діяли чітко й професійно,

– розповів начальник рятувально-пошукової десантної групи морської авіабригади Євген Дрьомін.

У іншому сценарії рятували групу людей за допомогою літака Ан-26 та рятувальних плавзасобів.

Розгортання аеродрому і пошук субмарини противника

Одне з головних завдань, яке відпрацювали підрозділи – розгортання по тривозі й підготовка окремого спеціального аеродрому , організація повноцінного польового табору.

, організація повноцінного польового табору. Відпрацювали й елементи перевезення та десантування у заданий район сил морської піхоти , проведення розвідки.

, проведення розвідки. А кульмінацією навчань став пошук і відстеження субмарини противника, яку після цього атакували бомбами та торпедами.

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