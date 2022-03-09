"Мы осуждаем неспровоцированную агрессию России и подлые военные преступления, совершенные по указанию Владимира Путина. Агрессия в фашистском стиле противоречит важным моральным урокам, которые человечество должно было извлечь из периода нацизма, включая неприкосновенность человеческой жизни и суверенность демократических, мирных наций. На руках у Путина – кровь тысяч жертв, включая детей. Его политика является экзистенциальной угрозой мировой демократии, миру и безопасности", – заявили профессор Урия Шавит, глава Центра Кантора, профессор Дина Порат, глава и основатель Центра, доктор Джованни Квер, проектный менеджер, и доктор Карл Йонкер, ученый и медиа-директор Центра.

Они отметили, что Путин, заявляя, что сегодняшняя Украина, с ее президентом-евреем, является нацистской, еще больше сыплет соль на раны, тривиализируя память о Холокосте. Он полностью дискредитировал ранее взятые на себя обязательства по борьбе с антисемитизмом и поставил себя в ряды печально известной группы людей, искажающих Холокост.



"Как меньшинство во всех странах, за исключением Израиля, евреи хорошо знают, что фашистские режимы являются наиболее серьезной угрозой для их существования, а демократия – лучшей гарантией для их благополучия. Как люди, изучающие историю, мы знаем, что бывает время для нюансов, но наступает также время говорить начистоту. Итак, мы очень прямолинейны и четко выступаем против военных преступлений, гнета и угроз Путина", – заявили ученые.

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