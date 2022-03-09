"Ми засуджуємо неспровоковану агресію Росії та підлі військові злочини, вчинені за вказівкою Володимира Путіна. Агресія у фашистському стилі суперечить важливим моральним урокам, які людство мало отримати з періоду нацизму, включаючи недоторканність людського життя і суверенність демократичних, мирних націй. На руках у Путіна – кров тисяч жертв, включаючи дітей. Його політика є екзистенційною загрозою світовій демократії, миру та безпеці", – заявили професор Урія Шавіт, голова Центру Кантора, професор Діна Порат, голова та засновник Центру, доктор Джованні Квер, проєктний менеджер, і доктор Карл Йонкер, науковець та медіадиректор Центру.

Вони зазначили, що Путін, заявляючи, що сьогоднішня Україна, з її президентом-євреєм, є нацистською, ще більше сипле сіль на рани, тривіалізуючи пам'ять про Голокост. Він повністю дискредитував раніше взяті на себе зобов'язання з боротьби з антисемітизмом і поставив себе до лав сумнозвісної групи людей, що спотворюють Голокост.

"Як меншість у всіх країнах, за винятком Ізраїлю, євреї добре знають, що фашистські режими є найсерйознішою загрозою для їхнього існування, а демократія – найкращою гарантією для їхнього благополуччя. Як люди, що вивчають історію, ми знаємо, що буває час для нюансів, але настає також час говорити відверто. Отже, ми дуже прямолінійні та чітко виступаємо проти військових злочинів, гніту та погроз Путіна", – заявили вчені.

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