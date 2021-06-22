Также ученые Украины и США смогут обмениваться опытом и методологией проведения исследований. Соответствующий закон парламент принял еще 3 июня 2021 года.

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Украина и США продолжат сотрудничать в сфере науки

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Правительством Украины и Правительством США о продлении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о сотрудничестве в сфере науки и технологий", – говорится в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологий должно:

укрепить научно-технические возможности Украины и США;

увеличить количество мероприятий и расширить отношения между научно-техническими сообществами двух стран;

а также содействовать научно-техническому сотрудничеству в мирных целях в областях, представляющих взаимный интерес и выгоду.

В ОП убеждены, что документ также будет способствовать развитию прямых контактов и сотрудничеству между государственными учреждениями, университетами, научно-исследовательскими центрами, ведомствами и другими организациями Украины и Штатов.

Соглашение о сотрудничестве в сфере науки: что известно