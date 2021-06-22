Также ученые Украины и США смогут обмениваться опытом и методологией проведения исследований. Соответствующий закон парламент принял еще 3 июня 2021 года.
К теме Украина хочет продолжить сотрудничество с США в сфере науки и технологии
Украина и США продолжат сотрудничать в сфере науки
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Правительством Украины и Правительством США о продлении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о сотрудничестве в сфере науки и технологий", – говорится в сообщении.
Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологий должно:
- укрепить научно-технические возможности Украины и США;
- увеличить количество мероприятий и расширить отношения между научно-техническими сообществами двух стран;
- а также содействовать научно-техническому сотрудничеству в мирных целях в областях, представляющих взаимный интерес и выгоду.
В ОП убеждены, что документ также будет способствовать развитию прямых контактов и сотрудничеству между государственными учреждениями, университетами, научно-исследовательскими центрами, ведомствами и другими организациями Украины и Штатов.
Соглашение о сотрудничестве в сфере науки: что известно
- В декабре 2006 года в Вашингтоне правительства США и Украины подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки. Оно действовало до 2019 года.
- Поэтому в июле 2019 года правительства Украины и США договорились о продлении действия документа на дополнительный 5-годовой срок, начиная с 26 мая 2019 года.
- Более того, благодаря этому сотрудничеству, ученые могут получить деньги для реализации и внедрения своих идей.
- Скажем, ежегодно проходит конкурс украинско-американских научно-исследовательских проектов, реализация которых продолжается в течение 2 лет.