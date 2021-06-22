Також вчені України та США зможуть обмінюватись досвідом і методологією проведення досліджень. Відповідний закон парламент ухвалив ще 3 червня 2021 року.

До теми Україна хоче продовжити співпрацю зі США у сфері науки й технології

Україна та США продовжать співпрацювати в сфері науки

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом США про продовження дії Угоди між Урядом України та Урядом США про співробітництво у сфері науки та технологій", – мовиться у повідомленні.

Угода про співробітництво у сфері науки та технологій має:

зміцнити науково-технічні можливості України та США;

збільшити кількість заходів та розширити відносини між науково-технічними спільнотами двох країн;

також сприяти науково-технічній співпраці в мирних цілях у галузях, що становлять взаємний інтерес і вигоду.

В ОП переконані, що документ допоможе розвитку прямих контактів і співробітництва між державними установами, університетами, науково-дослідними центрами, відомствами та іншими організаціями України та Штатів.

Угода про співпрацювати в сфері науки: що відомо