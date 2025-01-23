Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Крім того, Сили оборони знищили 223 одиниці техніки й озброєння росіян.

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Які втрати у Росії станом на 23 січня

З 24 лютого 2022 року по 23 січня 2025 року російська армія втратила:

  • особового складу – близько 825 320 (+1 340) осіб,
  • танків – 9 850 (+6),
  • бойових броньованих машин – 20 497 (+12),
  • артилерійських систем – 22 256(+62),
  • РСЗВ – 1 262 (+0),
  • засобів ППО – 1 050 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23 111 (+72),
  • крилатих ракет – 3 051 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34 905 (+68),
  • спеціальної техніки – 3 714 (+3).

Втрати Росії у війні на 23 січня 2025

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ