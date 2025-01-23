Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Крім того, Сили оборони знищили 223 одиниці техніки й озброєння росіян.

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Які втрати у Росії станом на 23 січня

З 24 лютого 2022 року по 23 січня 2025 року російська армія втратила:

особового складу – близько 825 320 (+1 340) осіб,

танків – 9 850 (+6),

бойових броньованих машин – 20 497 (+12),

артилерійських систем – 22 256(+62),

РСЗВ – 1 262 (+0),

засобів ППО – 1 050 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23 111 (+72),

крилатих ракет – 3 051 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 34 905 (+68),

спеціальної техніки – 3 714 (+3).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ