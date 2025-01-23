Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Кроме того, Силы обороны уничтожили 223 единицы техники и вооружения россиян.

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Какие потери в России по состоянию на 23 января

С 24 февраля 2022 года по 23 января 2025 года российская армия потеряла:

  • личного состава – около 825 320 (+1 340) человек,
  • танков – 9 850 (+6),
  • боевых бронированных машин – 20 497 (+12),
  • артиллерийских систем – 22 256(+62),
  • РСЗО – 1 262 (+0),
  • средств ПВО – 1 050 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 23 111 (+72),
  • крылатых ракет – 3 051 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 34 905 (+68),
  • специальной техники – 3 714 (+3).

Потери России в войне на 23 января 2025 года

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ