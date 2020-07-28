Египетские археологи раскрыли тайну "кричащих мумий". Остатки обоих полов были в необычных позах. Из-за странных выражений лица и открытый рот их назвали "кричащими".

Как сообщает египетское издание "Аль-Ахрам", ученые провели компьютерную томографию мумии. Затем выяснили, что египетская принцесса умерла внезапно.

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Исследователи выяснили, что у женщины был тромбоз в ногах. Эта болезнь вызвала сердечный приступ, из-за которого женщина кричала и повернула голову. Египтолог Захи Хавасс пояснил, что древнеегипетский процесс бальзамирования помог сохранить осанку принцессы на момент смерти.

Известно, что мумию "кричащей женщины" обнаружили в 1881 году в египетском городе Луксор. Священники династий фараонов хоронили членов королевских семей в такие места, которые не должны были бы найти расхитители могил.

Также ученые выяснили, что женская мумия была женой фараона Рамзеса III.

Это было настоящей загадкой для всех, кем могли быть эти люди. "Кричащая женщина" – главное открытие. В итоге мы провели ДНК тесты и выяснили ее принадлежность к семье фараона,

– отметил египтолог Захи Хавасс.

Мумия египетской принцессы / Фото "Аль-Ахрам"

Что известно о мужской мумии

Как установили египтологи, мужская мумия – это 18-летний сын фараона Рамзеса III. Исследование доказало, что он был вынужден покончить жизнь самоубийством из-за обвинения в убийстве отца.

Сын фараона был не мумифицирован, а покрыт козьей кожей. Для древних египтян это было признаком ада, к которому парня осудили за якобы убийство Рамзеса III.

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