Єгипетські археологи розкрили таємницю "мумій, що кричать". Залишки обох статей були у незвичайних позах. Через дивні вирази обличчя та відкритий рот їх назвали "кричущими".

Як повідомляє єгипетське видання "Аль-Ахрам", вчені провели комп'ютерну томографію мумії. Відтак з'ясували, що єгипетська принцеса померла раптово.

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Дослідники з'ясували, що у жінки був тромбоз у ногах. Ця хвороба спричинила серцевий напад, через який жінка кричала та повернула голову. Єгиптолог Захі Хавасс пояснив, що давньоєгипетський процес бальзамування допоміг зберегти поставу принцеси на момент смерті.

Відомо, що мумію "кричущої жінки" виявили у 1881 році в єгипетському місті Луксор. Священники династій фараонів ховали членів королівських родин у такі місця, які не мали б знайти розкрадачі могил.

Також науковці з'ясували, що жіноча мумія була жінкою фараона Рамзеса III.

Це було справжньою загадкою для всіх, ким могли бути ці люди. "Кричуща жінка" – головне відкриття. Зрештою ми провели ДНК тести та з'ясували її належність до сім'ї фараона,

– відзначив єгиптолог Захі Хавасс.



Мумія єгипетської принцеси / Фото "Аль-Ахрам"

Що відомо про чоловічу мумію

Як встановили єгиптологи, чоловіча мумія – це 18-річний син фараона Рамзеса III. Дослідження довело, що він був змушений покінчити життя самогубством через звинувачення у вбивстві батька.

Син фараона був не муміфікований, а вкритий козячою шкірою. Для стародавніх єгиптян це було ознакою пекла, до якого хлопця засудили через нібито вбивство Рамзеса III.

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