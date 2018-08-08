Ученые бьют тревогу из-за аномальной температуры океана

На днях специалисты Института океанографии при Калифорнийском университете в Сан-Диего зарегистрировали самую высокую температуру поверхности моря за всю историю наблюдений.

Об этом говорится на сайте ученых.

Ученые объяснили, что в течение нескольких дней температура воды достигала рекордных 25,9 градуса. Это измерения ученые проводят с 1916 года у мемориального пирса Эллен Браунинг на побережье Тихого океана.

Предыдущий рекорд фиксировали в 1931 году. Тогда столбики термометра показали 25,8 градуса.

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По словам ученых, в этом году они отмечают экстремальное повышение температуры как поверхности воды, так и на суше.

Впрочем новый рекорд еще могут побить температуры в августе, поскольку именно этот месяц чаще всего становится самым жарким в регионе.