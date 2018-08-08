Науковці б’ють на сполох через аномальну температуру океану

Днями фахівці Інституту океанографії при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго зареєстрували найвищу температуру поверхні моря за всю історію спостережень.

Про це мовиться на сайті науковців.

Вчені пояснили, що впродовж кількох днів температура води сягала рекордних 25,9 градуси. Це вимірювання науковці проводять з 1916 року біля меморіального пірсу Еллен Браунінг на узбережжі Тихого океану.

Попередній рекорд фіксували у 1931 році. Тоді стовпчики термометра показали 25,8 градуси.

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За словами науковців, цього річ вони відзначають екстремальне підвищення температури як поверхні води, так і суші.

Втім новий рекорд ще можуть побити температури у серпні, оскільки саме цей місяць найчастіше стає найспекотнішим у регіоні.