05:45
8 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 14°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Судний день Патріарха Кірілла. Російський Діснейленд
Вєсті Кремля
21:15, 7 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, 7 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Науковці б’ють на сполох через аномальну температуру океану

172 Читать новость на русском
Температура на Землі б'є рекорди
Температура на Землі б'є рекорди / Unsplash

Днями фахівці Інституту океанографії при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго зареєстрували найвищу температуру поверхні моря за всю історію спостережень.

Про це мовиться на сайті науковців.

Вчені пояснили, що впродовж кількох днів температура води сягала рекордних 25,9 градуси. Це вимірювання науковці проводять з 1916 року біля меморіального пірсу Еллен Браунінг на узбережжі Тихого океану.

Попередній рекорд фіксували у 1931 році. Тоді стовпчики термометра показали 25,8 градуси.

Читайте також: Глобальне потепління: у Долині Смерті зафіксували рекордні температурні показники

За словами науковців, цього річ вони відзначають екстремальне підвищення температури як поверхні води, так і суші.

Втім новий рекорд ще можуть побити температури у серпні, оскільки саме цей місяць найчастіше стає найспекотнішим у регіоні.

Теги: Екологія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему Чечня не подвластна "всесильным" спецслужбам России
7 серпня, 23:00 Почему Чечня не подвластна "всесильным" спецслужбам России
Павло Казарін
Головні новини 7 серпня: лістеріоз в Україні, небезпечна ДТП під Дніпром, затримання журналістів
7 серпня, 22:24 Головні новини 7 серпня: лістеріоз в Україні, небезпечна ДТП під Дніпром, затримання журналістів
Що буде, якщо Захарченко залишиться на "дірявому" троні
7 серпня, 22:01 Що буде, якщо Захарченко залишиться на "дірявому" троні
Олексій Чибісов
Який смартфон краще купити: Xiaomi Mi MAX 3 чи Huawei Honor Note 10
7 серпня, 21:06 Який смартфон краще купити: Xiaomi Mi MAX 3 чи Huawei Honor Note 10
Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
7 серпня, 20:02 Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
Яніна Ткачук
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
В Росії сталася масштабна пожежа на складі боєприпасів
 29 липня 2017 , 17:39
Кремль готує на Велику Британію "серйозний" компромат
9 квітня , 05:19
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук