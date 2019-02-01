Ученые изобрели 3D-принтер, который печатает и готовит пищу: впечатляющее видео

Исследователи из Колумбийского университета города Нью-Йорк создали 3D-принтер, который может "печатать" и одновременно готовить пищу.

Используя специальные сопла для печати, кулинары-виртуозы могут создавать блюда удивительных геометрических форм и структуры. А сложная система зеркал с двигателями и лазерами позволяет при этом равномерно нагревать продукты.

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В 3D-технологии, безусловно, есть свои преимущества. Прежде всего, это полный контроль процесса питания, что особенно важно, например, для тех, кто на диете. Достаточно лишь задать соответствующие параметры, и принтер смешает необходимые ингредиенты и адаптирует блюдо под вкусы и потребности конкретного человека.



3D-принтер, который печатает еду

Благодаря 3D-кулинарии в будущем каждый сможет делиться своим любимым завтраком или обедом примерно так же, как сегодня мы обмениваемся фото и видео в соцсетях.

Принтер контролирует процесс питания человека

К примеру, если вы приготовите блюдо, попробуете, оно вам понравится, то вы сможете прислать испытанный рецепт другу. А если добавить сюда еще и технологии искусственного интеллекта, который будет следить за вкусами и привычками хозяина, то этим фантазиям вообще не будет предела.



Лазер, который "поджаривает" пищу

Приготовленные таким образом блюда ученые так и называют "цифровой пищей". Кто знает, возможно, именно за этой технологии есть будущее, стоит только человеку отбросить собственные страхи и предубеждения.