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      Вчені винайшли 3D-принтер, який друкує та готує їжу: вражаюче відео

      Інновації 183 Читать новость на русском

      Дослідники з Колумбійського університету міста Нью-Йорк створили 3D-принтер, який може "друкувати" й водночас готувати їжу.

      Використовуючи спеціальні сопла для друку, кулінари-віртуози мають змогу створювати страви дивовижних геометричних форм і структури. Натомість складна система дзеркал із двигунами та лазерами дозволяє при цьому рівномірно нагрівати продукти.

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      У 3D-технології, безумовно, є свої переваги. Насамперед, це повний контроль процесу харчування, що є особливо важливим, наприклад, для тих, хто на дієті. Достатньо лише задати відповідні параметри й принтер змішає необхідні інгредієнти та адаптує страву під смаки й потреби конкретної людини.

      принтер, який друкує їжу
      3D-принтер, який друкує їжу

      Завдяки 3D-кулінарії у майбутньому кожен зможе ділитися своїм улюбленим сніданком чи обідом приблизно так само, як сьогодні ми обмінюємося фото та відео у соцмережах.

      принтер друкує їжу
      Принтер контролює процес харчування людини

      До прикладу, якщо ви приготуєте страву, скуштуєте, вона вам сподобається, то ви зможете надіслати випробуваний рецепт другові. А якщо додати сюди ще й технології штучного інтелекту, який стежитиме за смаками й звичками господаря, то цим фантазіям взагалі не буде меж.

      принтер підсмажує їжу
      Лазер, який "підсмажує" їжу

      Приготовані у такий спосіб страви вчені так і називають "цифровою їжею". Хтозна, можливо, саме за цією технологією є майбутнє, варто лише людині відкинути власні страхи та упередження.

      Теги: Наука Побутова техніка
      Джерело: 24 канал
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