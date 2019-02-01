Вчені винайшли 3D-принтер, який друкує та готує їжу: вражаюче відео

Дослідники з Колумбійського університету міста Нью-Йорк створили 3D-принтер, який може "друкувати" й водночас готувати їжу.

Використовуючи спеціальні сопла для друку, кулінари-віртуози мають змогу створювати страви дивовижних геометричних форм і структури. Натомість складна система дзеркал із двигунами та лазерами дозволяє при цьому рівномірно нагрівати продукти.

У Швеції винайшли душ, в якому не закінчується вода – більше читайте у матеріалі 24 каналу.

У 3D-технології, безумовно, є свої переваги. Насамперед, це повний контроль процесу харчування, що є особливо важливим, наприклад, для тих, хто на дієті. Достатньо лише задати відповідні параметри й принтер змішає необхідні інгредієнти та адаптує страву під смаки й потреби конкретної людини.



3D-принтер, який друкує їжу

Завдяки 3D-кулінарії у майбутньому кожен зможе ділитися своїм улюбленим сніданком чи обідом приблизно так само, як сьогодні ми обмінюємося фото та відео у соцмережах.



Принтер контролює процес харчування людини

До прикладу, якщо ви приготуєте страву, скуштуєте, вона вам сподобається, то ви зможете надіслати випробуваний рецепт другові. А якщо додати сюди ще й технології штучного інтелекту, який стежитиме за смаками й звичками господаря, то цим фантазіям взагалі не буде меж.



Лазер, який "підсмажує" їжу

Приготовані у такий спосіб страви вчені так і називають "цифровою їжею". Хтозна, можливо, саме за цією технологією є майбутнє, варто лише людині відкинути власні страхи та упередження.