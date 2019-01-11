Космічні технології на Землі: у Швеції винайшли душ, в якому не закінчується вода

Душ, у якому майже ніколи не закінчується вода. Звучить, наче фантастика, але такі технології вже доступні людям сьогодні й з огляду на глобальну проблему нестачі води на планеті мають усі шанси увійти в наш побут.

Інноваційну душову кабіну винайшов Мердад Маджубі, промисловий дизайнер зі шведського міста Мальме. Розробник переконаний, що витрачати 150 літрів води за один похід у душ, в той час, коли можна обійтися лише п'ятьма – беззмістовно.

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Ідея винаходу зародилась в його голові ще тоді, коли він у студентському віці стажувався в Космічному центрі NASA за програмою з освоєння Марса. Маджубі звернув увагу на спеціальні фільтри, які допомагають астронавтам заощаджувати воду на МКС й вирішив "опустити" космічні технології на Землю.

Його конструкція використовує набагато менше води, ніж звичайний душ. Замість того, щоб зливати брудну воду в каналізацію, система одразу відфільтровує її для повторного використання. Вода очищується майже миттєво, в міру надходження.



Мердад Маджубі та його винахід

Для користування душем цілком достатньо всього 5-10 літрів води, 90% цього об'єму зберігаються під час миття. Заощадити вдається також й на електроенергії, тож вигода – очевидна. До речі, статистику споживання можна відстежити через спеціальний додаток на своєму смартфоні.

Облаштування інноваційної душової кабіни краще спланувати на стадії будівництва або під час ремонту ванної кімнати. Наразі винахідник працює над тим, щоб здешевити технологію й зробити її доступною для жителів країн, які розвиваються.

Зрештою, сума до 2,5 тисячі доларів – не така вже й велика ціна за можливість використовувати природні ресурси максимально бережно.