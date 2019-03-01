Ученые нашли самый древний инструмент для татуировки: фото

В Северной Америке археологи "повторно" нашли самый старый инструмент для татуировки, которому около 2 тысяч лет.

Известно, что этот инструмент ранее случайно обнаружил антрополог Эндрю Гиллрет-Браун, когда проводил инвентаризацию археологических артефактов, которые находились на складе уже более 40 лет, говорится на "Archaeological Science".

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Интересно, что ручка инструмента сделана из ветви кустарника, а "иглы" для татуировки на ней – с кактуса. Общая длина инструмента – примерно 10 сантиметров, а весит он 230 грамм.

Котлован, в котором нашли артефакт

Археолог Гиллрет-Браун отмечает, эта находка очень важна, поскольку показывает, что люди пытались выделить себя во времена, когда плотность населения росла.

До этого самые старые инструменты для татуировки, найденные в Северной Америке, были почти на тысячу лет моложе – с 1100-1280 годов нашей эры.