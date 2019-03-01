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      Ученые нашли самый древний инструмент для татуировки: фото

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      Ученые нашли самый старый инструмент для татуировки
      Ученые нашли самый старый инструмент для татуировки / Archaeological Science

      В Северной Америке археологи "повторно" нашли самый старый инструмент для татуировки, которому около 2 тысяч лет.

      Известно, что этот инструмент ранее случайно обнаружил антрополог Эндрю Гиллрет-Браун, когда проводил инвентаризацию археологических артефактов, которые находились на складе уже более 40 лет, говорится на "Archaeological Science".

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      Интересно, что ручка инструмента сделана из ветви кустарника, а "иглы" для татуировки на ней – с кактуса. Общая длина инструмента – примерно 10 сантиметров, а весит он 230 грамм.

      Котлован, у якому знайшли артефакт

      Котлован, в котором нашли артефакт

      Археолог Гиллрет-Браун отмечает, эта находка очень важна, поскольку показывает, что люди пытались выделить себя во времена, когда плотность населения росла.

      До этого самые старые инструменты для татуировки, найденные в Северной Америке, были почти на тысячу лет моложе – с 1100-1280 годов нашей эры.

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      Теги: Новости культуры Тату Новости США История
      Источник: 24 Канал
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