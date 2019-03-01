Вчені знайшли найстаріший інструмент для татуювання: фото

У Північній Америці археологи "повторно" знайшли найстаріший інструмент для татуювання, якому близько 2 тисяч років.

Відомо, що цей інструмент раніше випадково виявив антропо​лог Ендрю Гиллрет-Браун, коли проводив інвентаризацію археологічних артефактів, які перебували на складі вже понад 40 років, йдеться на "Archaeological Science".

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Цікаво, що ручка інструменту зроблена з гілки чагарника, а "голки" для татуювання на ній – з кактуса. Загальна довжина інструменту – приблизно 10 сантиметрів, а важить він 230 грам.



Котлован, у якому знайшли артефакт

Археолог Гіллрет-Браун наголошує, ця знахідка є дуже важливою, оскільки показує, що люди намагалися виділити себе в часи, коли щільність населення зростала.

До цього найстаріші інструменти для татуювання, знайдені в Північній Америці, були майже на тисячу років молодшими — з 1100-1280 років нашої ери.