Ученые объяснили, почему в 25 странах Европы начали существенно отставать часы

Сербия и Косово замедлили электронные часы в ЕС. Измерители времени на электроприборах европейцев начали отставать на 6 минут.

По данным европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E, причиной сбоя стали разногласия между Белградом и Приштиной. Косово в последнее время использует больше энергии, чем производит. Сербия является ответственным за энергетическое равновесие в системе.

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Дело в том, что некоторые бытовые приборы с часами отреагировали на пониженную частоту переменного тока. В случае, когда устройство постоянно подключено к току, производители обычно внедряют в него механизм отсчета времени не от внутреннего генератора, а от частоты переменного тока.

В среднем она составляет 50 герц и в этом случае система корректно отчисляет секунды с того времени, которое задал пользователь.

На самом деле частота тока меняется в течение дня, однако как в большую, так и в меньшую сторону, и эти два показателя компенсируются; в результате этого часы стабильно показывают верное время. Однако на этот раз отклонения были более ощутимыми (они составили 49,996 герц) и длительными (с начала января), поэтому часы могли накопить отставание до 6 минут.

Белград отказывается производить больше электроэнергии. Таким образом в объединенную европейскую сеть не поступает достаточного ее количества. Нехватка сейчас составляет 113 гигаватт-часов. В ENTSO-E заявляют, что попытаются решить проблему до конца недели.

Что такое герцы? – единица измерения частоты колебаний. В герцах измеряют и тактовую частоту процессоров. Обычно она измеряется в мегагерцах и гигагерцах.