Науковці пояснили, чому в 25 країнах Європи почали суттєво відставати годинники

Сербія та Косово уповільнили електронні годинники в ЄС. Вимірювачі часу на електроприладах європейців почали відставати на 6 хвилин.

За даними європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E, причиною збою стали розбіжності між Белградом та Приштиною. Косово останнім часом використовує більше енергії, ніж виробляє. Сербія є відповідальною за енергетичну рівновагу в системі.

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Справа в тому, що деякі побутові прилади з годинником відреагували на знижену частоту змінного струму. У разі, коли пристрій постійно підключено до струму, виробники зазвичай впроваджують в нього механізм відліку часу не від внутрішнього генератора, а від частоти змінного струму.

В середньому, вона становить 50 герц і в цьому випадку система коректно відраховує секунди від того часу, яке задав користувач.

Насправді частота струму змінюється протягом дня, однак як в більшу, так і в меншу сторону, і ці два показники компенсуються; в результаті цього годинники стабільно показують вірний час. Однак на цей раз відхилення були більш відчутними (вони склали 49,996 герц) і тривалими (з початку січня), тому годинники могли накопичити відставання до 6 хвилин.

Белград відмовляється виробляти більше електроенергії. Таким чином в об'єднану європейську мережу не надходить достатньої її кількості. Недостача зараз становить 113 гігават-годин. В ENTSO-E заявляють, що спробують владнати проблему до кінця тижня.

Що таке герци? – одиниця виміру частоти коливань. В герцах вимірюють і тактову частоту процесорів. Зазвичай вона вимірюється в мегагерцах та гігагерцах.