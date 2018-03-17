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Ученые обнаружили, сколько пластика в бутилированной воде

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Бутилированная вода
Бутилированная вода / Фото из открытых источников

Американские ученые обнаружили, что в организм человека вместе с водой из бутылок попадает микропластик. В одной бутылке воды может быть десятки или тысячи микроскопических пластиковых частиц.

Результаты исследований ученые университета штата Нью-Йорк разместили на сайте Оrb Media, передает DW.

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Для исследования ученые взяли 259 бутылок воды из девяти стран из Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки, среди них были известные бренды.

Согласно результатам, только в 17 бутылках не было следов микропластика. А остальные содержали до десятка частиц этого вещества на литр. Размер микропластика колебался от 6 до 100 микрометров, что примерно соответствует толщине волоса человека.

Большая часть часть микропластика – это полипропилен, из которого изготавливают крышки бутылок.

К слову, французская компании SUEZ заинтересовалась концепцией госэнергоэффективности по переработке украинских отходов для генерации энергии в Украине.

Теги: Новости США исследования Экология
Источник: 24 Канал
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