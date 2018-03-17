Вчені виявили, скільки пластику є в бутильованій воді

Американські вчені дослідили, що в організм людини разом з водою з пляшок потрапляє мікропластик. В одній пляшці води може бути десятки або тисячі мікроскопічних пластикових частинок.

Результати досліджень вчені університету штату Нью-Йорк розмістили на сайті Оrb Media, передає DW.

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Для дослідження вчені взяли 259 пляшок води з дев'яти країн з Європи, Африки, Азії, Північної та Південної Америки, серед них були відомі бренди.



Згідно з результатами, лише у 17 пляшок не було слідів мікропластику. А решта містили до десятки частинок цієї речовини на літр. Розмір мікропластику коливався від 6 до 100 мікрометрів, що приблизно відповідає товщині волосини людини.



Більше частина мікропластику – це поліпропіленом, з якого виготовляють кришки пляшок.

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