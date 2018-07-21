Ученые открыли загадочный египетский "черный саркофаг": фото

В начале июля 2018 года международная группа исследователей-археологов раскопала древний массивный саркофаг из черного гранита вблизи египетского города Александрия. После выполнения необходимых подготовительных процедур, саркофаг удалось открыть. Внутри на ученых ожидала весьма неожиданная находка.

Об этом сообщило "BBC News Украина".

Читайте также: В Египте хотят открыть гранитный саркофаг, которому более 2 тысяч лет

Сразу после объявления о находке начали распространяться слухи, якобы на саркофаге лежит "смертельное проклятие". Раскопанное погребение описывали как утерянную гробницу Александра Великого. Ученые и эксперты категорически опровергли вероятную правдивость таких слухов.

Саркофаг готовят к открытию

Министерство древностей Египта сообщило, что во время открытия саркофага специалистов поразил острый неприятный запах. Вследствие этого к операции подключились военные инженеры.

Поднятие саркофага на поверхность

Внутри саркофага нашли скелеты трех человек. Предполагают, большие размеры артефакта объясняются тем, что это было именно семейное захоронение. К сожалению, мумии очень плохо сохранились.

Саркофаг оказался наполнен водой, из-за чего мумии очень плохо сохранились

Государственная газета Египта "Аль-Арам" сообщила, что к саркофагу ограничили доступ из-за смертельных токсичных газов. Руководитель же Министерства древностей Египта Мустафа Вазири с юмором прокомментировал слухи о проклятии: "Мы открыли саркофаг и, слава Богу, мир не покрыла тьма".

Содержимое "черного саркофага" – останки трех человек

Отмечают, что в черепе одной из мумий есть трещины, которые могли появиться из-за поражения стрелой. Это самый большой саркофаг из всех, которые находили в Александрии. Археологи отмечают, что захоронение относится к Птолемеевскому периоду истории Египта, то есть – четвертому веку до нашей эры.